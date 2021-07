Prime firme per la nuova Torres: in rossoblù Scotto, Bianchi, Demartis e Garau

Prime firme per la nuova Torres 2021-2022. Il direttore sportivo Andrea Colombino in accordo con mister Alfonso Greco e la dirigenza del presidente Stefano Udassi, piazza i primi tasselli del nuovo puzzle rossoblù. Sono tutti dei graditi ritorni.



Un bomber: Gigi Scotto

Nato a Sassari nel 1990. Lo scorso anno in forza al Sassari calcio Latte Dolce (Serie D), team cui era approdato dopo la positiva esperienza al Mantova. Bomber di razza, capocannoniere dello scorso campionato (girone G). Ha in curriculum 36 presenze nel campionato Primavera, 4 al torneo di Viareggio, 164 presenze nei campionati di serie C e Lega Pro, 183 presenze nel campionato di serie D. Ultima stagione in rossoblù nel 2016. Ha vestito le maglie di under 19 Genoa, Cosenza, Genoa, Pergocrema, Santarcangelo, Savona, Alessandria, Torres, Rieti, Mantova, Sassari calcio Latte Dolce. E ora (di nuovo) quella della Torres.



Un mediano di spessore: Daniele Bianchi

Nato a Sassari nel 1988. Lo scorso anno in forza al Sassari calcio Latte Dolce (serie D), team con cui ha disputato le ultime 4 stagioni. Centrocampista centrale di esperienza, diga da mediana con in curriculum 87 partite giocate in Lega Pro e 214 gare giocate in serie D. Torna alla Torres a distanza di nove anni dall’ultima in rossoblù. Ha vestito le maglie di Calangianus, Cisco Roma, Tafvolara calcio, Villacidrese, Anziolavino, Porto Torres, Torres, Nuorese, Rieti, Sassari calcio Latte Dolce. E ora (di nuovo) quella della Torres.



Un esterno d’estro ed efficace: Giacomo Demartis

Nato a Ossi nel 1984. Lo scorso anno in forza al Muravera calcio (serie D), team con cui ha disputato l’ultima stagione e cui era approdato dopo l’esperienza alla Torres. Trequartista per vocazione. “Jack” può giocare anche sulla corsia destra a centro mediana. Ha in curriculum 159 partite giocate fra serie C e Lega Pro, 155 gare in serie D e 1 in serie B. Ha vestito le maglie di Cagliari under 19, Martina, Belluno, Villacidrese, Tempio, Como, Arzachena, Alghero, Tavolara calcio, Savona, Torres, Grosseto, Rieti, Sassari calcio Latte Dolce, Muravera. E ora (di nuovo) quella della Torres.



Un portiere affidabile: Pierpaolo Garau

Nato a Sassari nel 1983. Lo scorso anno in forza al Sassari calcio Latte Dolce (serie D), team con cui ha giocato sin dal luglio 2015. Portiere affidabile e rodato, forte leadership e capacità di impostare a partire dall’area. Ha in curriculum 76 partite giocate alla ribalta della quarta serie italiana. Prodotto delle giovanili della Torres, ha vestito le maglie di Calangianus, Ischia, Nuorese, Tavoalra calcio, Olbia 1905, Ploaghe, Sassari calcio Latte Dolce. E ora. (Come all’inizio della sua carriera) quella della Torres.