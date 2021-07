Olbia: presentazione del simbolo di coalizione del M5S a sostegno di Augusto Navone

Il M5S presenta il proprio simbolo di coalizione a sostegno del candidato sindaco Augusto Navone. L'appuntamento è per venerdì prossimo, 30 Luglio, alle ore 19:00 al Molo Brin di Olbia.

Per troppo tempo la città di Olbia ha voltato le spalle al mare e all'ambiente, così il M5S ripartirà proprio dal Golfo cittadino, con un mini tour a bordo di gommoni, per presentare il simbolo di coalizione e il programma per le prossime elezioni amministrative. Salvaguardia ambientale, delle coste, della risorsa identitaria, della molluschicoltura e della portualità i temi al centro del confronto.

Per tutti coloro che vorranno partecipare, sui gommoni messi a disposizione dall'organizzazione o con propria imbarcazione, la partenza è alle 19 al Molo Brin, da dove si salperà per un giro nel Golfo interno, al termine del quale verrà esposto il simbolo sul nuovo Lungomare cittadino.

Alle 20.30 ci sarà infine il ritrovo in piazza Elena di Gallura per incontrare candidati, attivisti e lo stesso candidato sindaco, Augusto Navone, per un confronto diretto sui temi trattati.