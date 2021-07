Montresta: 10 appuntamenti all'insegna del cabaret. Si parte oggi con i Barbariciridicoli

Sbarca a Montresta la comicità targata Barbariciridicoli con una rassegna di teatro comico che si articolerà in dieci spettacoli di ilarità e leggerezza, ma anche di riflessione sulle tematiche più sentite dei nostri tempi. Con il contributo della amministrazione comunale guidata da Salvatore Salis e della Proloco locale, si darà avvio alla manifestazione oggi, sabato 24 luglio con i primi due spettacoli in programma all’anfiteatro comunale. “La manifestazione, interamente gratuita – spiega Tino Belloni, direttore artistico e regista - presenterà diversi spettacoli dei Barbariciridicoli che coniugheranno in diverse forme la vis comica della Compagnia, dall’animazione per bambini alla commedia, dal teatro di strada a quello di improvvisazione, ma ci sarà spazio anche per gli spettacoli di alcuni dei migliori artisti della Sardegna sul versante dell’umorismo e della comicità e un appuntamento clou il 7 agosto, quando sarà in scena un’artista nazionale di primo piano in campo cabarettistico quale Fabrizio Fontana”. Un programma articolato e ricco che si aprirà il 24 luglio, con uno spettacolo alle 17 e uno alle 18,30: The bubble’s men e “Bingo bongo e la partita di bolle di sapone”. Una performance di animazione e uno spettacolo divertente, con un tripudio di bolle di sapone giganti, la trampoliera Trikketrakka, Teresa la fata Turchesa e gli impareggiabili clown Bingo e Bongo, per la gioia dei bambini fino a 99 anni. Gli appuntamenti proseguiranno poi il 30 luglio con lo spettacolo itinerante Comare Vardetta & co a cura dei Barbariciridicoli e sarà sempre il tardo pomeriggio (dalle 18,30) ad ospitare l’improvvisazione e l’irriverente comicità delle spassose comari che per le strade del piccolo borgo della Planargia coinvolgeranno i cittadini in una performance esilarante. Agosto sarà poi puntellato di appuntamenti dal 4 al 18, con la punta di diamante prevista il 7 con il comico Fabrizio Fontana, in scena con James Tont. Il cabarettista è celebre grazie alle numerose trasmissioni televisive. Una rassegna che sotto la direzione della Compagnia I Barbariciridicoli (in scena anche il 4 agosto con Skabaretch, e il 14 agosto con Sa tzuccada e su Fumu) vedrà alternarsi sul palco altre compagnie della Sardegna, da Anfiteatro Sud con la commedia “A quel paese” (venerdì 6 agosto alle 21,30), alla compagnia La Maschera con lo spettacolo “Donne al bivio di Montresta” (11 agosto ore 21,30), fino a Raschiotti e Vanacore con “Equivoci”(il 16 agosto alle 21,30), per finire il 18, alle 21,30 con Actores Alidos e lo spettacolo “Chicchi di riso”. Dopo gli spettacoli teatrali si terrà “OLTRE IL SIPARIO”, un incontro con gli artisti finalizzato a socializzare le esperienze e a comprendere meglio i diversi stili e linguaggi teatrali. La manifestazione si avvale anche del contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Di seguito il dettaglio degli eventi:



SAB. 24.07 h. 17.00 I BARBARICIRIDICOLI THE BUBBLE’S MEN

H. 18.30 I BARBARICIRIDICOLI BINGO BONGO E LA PARTITA DI BOLLE DI SAPONE

Una performance di animazione e uno spettacolo divertente, con un tripudio di bolle di sapone giganti, la trampoliera TrikkeTrakka, Teresa la fata turchesa e gli impareggiabili clown Bingo e Bongo, per la gioia dei bambini fino a 99 anni!

VEN. 30.07 h. 18.30 I BARBARICIRIDICOLI COMARE VARDETTA & CO. (ITINERANTE)

Spettacolo di improvvisazione e di animazione itinerante, con le spassosissime Comari barbaricine in isciallu, vardetta e muccadore, che, nigheddas che corvos e alligras che zinzula, con le loro gag e le loro battute, coinvolgeranno i cittadini e i partecipanti in una performance esilarante!

MER. 04.08 H. 21.30 I BARBARICIRIDICOLI SKABARETCH

Lo spettacolo più gettonato dei Barbariciridicoli, storico cavallo di battaglia che ben rappresenta la verve comica della compagnia, con divertentissimi e inediti sketch, scene a soggetto e personaggi spassosissimi.

VEN. 06.08 H. 21.30 ANFITEATRO SUD A QUEL PAESE

Una commedia umoristica che racconta diverse situazioni del vivere quotidiano, toccando temi come il viaggio, l'amore, la il coraggio, attraverso l'incontro di 2 personaggi eccentrici e vivaci. L'imprevisto e la sorpresa sono alla base di questo spettacolo che ha l’intento di far sorridere e far pensare.

SAB. 07.08 H. 21.30 FABRIZIO FONTANA NON SOLO TONT

Talento camaleontico sviluppato grazie alle esperienze teatrali e televisive, Fabrizio Fontana (tra i protagonisti di Zelig, Quelli che il calcio, Le iene e Striscia la Notizia) presenterà una galleria di personaggi originali e di successo: da James Tont, l’agente segreto simpatico e strampalato, al concorrente di “Le so.... tutte!”, all’inviato speciale Capitan Ventosa.

MER. 11.08 H. 21.30 LA MASCHERA DONNE AL BIVIO DI MONTRESTA

Una camionista (Lucia Carroabuoi), una cameriera orba (Maddy Pibisia) e una bigotta casa e chiesa (Lisetta Fragu), si ritrovano ad un bivio stradale per dar il via a una commedia musicale farcita di cabaret in un esilarante spettacolo tutto al femminile.

SAB. 14.08 H. 18.30 I BARBARICIRIDICOLI SA TZUCCADA DE SU FUMU!

Commedia inedita bilingue (comprensibile per tutti) che rappresenta le vicissitudini “turistiche” di una bizzarra coppia di coniugi sardi, che, in un avventuroso viaggio a Venezia per la loro tardiva luna di miele, ci fanno scoprire il mondo con gli occhi irresistibilmente strabici di chi è tutt’altro che avvezzo a itinerari culturali. Protagonisti: Peppanna Culimanna, Bobbore Preda Ischippiumeda, Tottoni Braghetta e Virzinia Maindabidu.

LUN. 16.08 H. 21.30 RASCHIOTTI/VANACORE EQUIVOCI

Un riuscito spettacolo, articolato in una serie di esilaranti sketch di stampo cabarettistico, umoristico e surreale, che hanno come filo conduttore il fraintendimento e l'equivoco, con personaggi e caratterizzazioni che danno luogo a situazioni classicamente comiche e grottesche, in un crescendo di ilarità.

MER. 18.08 H. 21.30 ACTORES ALIDOS CHICCHI DI RISO

La bravissima Marta Proietti propone una carrellata di sketch e parodie, scimmiottando in senso ironico e bonario il mondo del Caffè Concerto, del Varietà e dell'Avanspettacolo, intervallando con ironiche canzoni accompagnate dalla musica. Uno spettacolo all'insegna del buonumore, per ridere e divertirsi.



Dopo gli spettacoli teatrali si terrà “OLTRE IL SIPARIO”, un incontro con gli artisti finalizzato a socializzare le esperienze e a comprendere meglio i diversi stili e linguaggi teatrali.

La manifestazione è contribuita anche dall’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.



Per info: www.barbariciridicoli.it, tel. 393.9013607.