ASD Sos iddanoesos: 2 atleti della società Villanovese presenti al Parco del Monviso

Week end intenso per l’ASD Sos iddanoesos, dove 2 atleti della società Villanovese, Samuele Cucchi e Sergio Campagna hanno partecipato a un fine settimana vivo di sport, nella località di Suluzzo. Precisamente nel Parco del Monviso abbiamo assistito a “Terres Monviso”, un intero fine settimana dedicato alla corsa intorno al Re di Pietra il cui tassello principale è stata la 100 Miglia del Monviso, una ultra trail da 166 km. Un fine settimana tutto da correre con tre manifestazioni e oltre 160 km di sentieri per trailer che amano le nuove sfide.

La gara protagonista per i nostri atleti è stata il Tour Trail del Monviso, una prova ultra trail di 43km, con quasi 3000 di dislivello positivo, il punto più alto della gara è stato ‘’Passo Losetta’’ con 2900 mt, la montagna francese delle Alpi Cozie alta 3054m sldm.

Il prossimo appuntamento per gli atleti della società podistica “sos iddanoesos” sarà in casa.

Il 23 Agosto 2021 ricordiamo la gara Dal mare alla montagna, fissata per h 9.30 partenza dalla spiaggia di poglina con un percorso di 18 km per poi l’arrivo nella cittadina Villanova Monteleone.