Alghero e Olbia, pronti all'imbarco con sabbia e ciottoli nascosti fra i bagagli

Il dispositivo posto in essere per il controllo dei punti di entrata e uscita portuali e aeroportuali della Sardegna ha confermato, ancora una volta, la sua efficacia e funzionalità.







I funzionari ADM di Sassari in servizio presso l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, in sinergia con i finanzieri del Gruppo Olbia, nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, con particolare riferimento al fenomeno della sottrazione di sabbia, ciottoli e conchiglie dagli arenili dell’Isola, hanno fermato un cittadino francese in partenza dalloscalo gallurese.A seguito del controllo è emerso che il turista venticinquenne trasportava, celati all’interno del suo bagaglio, oltre 8 chilogrammi di sabbia e ciottoli provenienti da diverse spiagge della Sardegna, in violazione della Legge Regionale n. 16/2017. Pertanto, oltre al sequestro delmateriale illecitamente asportato (che verrà riportato nei luoghi di provenienza), al soggetto è stata comminata una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.Presso l’aeroporto “Alghero-Fertilia”, invece, i militari della Compagnia di Alghero in servizio di vigilanza doganale, unitamente ai funzionari ADM di Sassari, hanno sottoposto a sequestro oltre 2 chilogrammi di ciottoli, trovati in possesso di un cittadino di nazionalità ungherese in partenza per Budapest. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato e al turista è stata elevata la prevista sanzione.