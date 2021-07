SARDEGNA 26 LUGLIO 2021

Covid-19. 209 nuovi casi registrati in Sardegna: continua a preoccupare Cagliari con +115

Sono 60.315 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento risultano 209 nuovi casi.



Non si registrano nuovi decessi (1.497 in totale). I ricoveri ospedalieri: 64 pazienti in area medica e 10 in terapia intensiva.



Sul territorio, dei 60.315 casi positivi complessivamente accertati, 16.771 (+115) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.261 (+26) nel Sud Sardegna, 5.360 (+26) nella provincia di Oristano, 11.062 (+27) nella provincia di Nuoro, 17.847 (+26) nella provincia di Sassari.