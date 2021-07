Aou Sassari. Orari estivi delle casse ticket

Dal 1° al 28 agosto saranno in vigore gli orari estivi degli Uffici cassa per il pagamento del ticket.Gli sportelli della Stecca bianca di viale San Pietro e del Palazzo Rosa in via Monte Grappa apriranno dalle 7,30 alle 13,30, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 13 il sabato.Il servizio ricorda che è possibile pagare tutte le prestazioni prenotate e quelle di Pronto soccorso tramite il sistema pagoPA sul sito cupweb.sardegnasalute.it o mediante gli sportelli bancari, home banking, sportelli ATM bancomat abilitati, punti SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.Inoltre, è possibile effettuare il pagamento di tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale tramite bollettino postale, su conto corrente postale numero 93419943, intestato alla Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.