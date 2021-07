Covid-19. La "vecchia provincia" di Cagliari spinge la Sardegna: 232 casi su 282 totali

Si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.498. I ricoveri ospedalieri: 70 (+6) pazienti in area medica e 9 (-1) in terapia intensiva.

Sul territorio, dei 60.597 casi positivi complessivamente accertati, 16.925 (+154) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.339 (+78) nel Sud Sardegna, 5.368 (+8) nella provincia di Oristano, 11.073 (+11) nella provincia di Nuoro, 17.878 (+31) nella provincia di Sassari.

Il dato odierno conferma l'andamento epidemiologico della scorsa settimana, sul quale ci siamo già soffermati , che mostra come tre quarti dei casi si concentrino nell'area Città Metropolitana di Cagliari-Sud Sardegna. Si tratta di un dato che impone alla struttura regionale di pensare ad immediati interventi per arginare la diffusione del contagio anche nel resto dell'isola. La normativa consente singoli interventi geolocalizzati e, allo stato, bisogna agire in questo senso, in modo da preservare il più possibile le restanti aree del territorio regionale dal virus.