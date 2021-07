L’Accademia di Belle Arti ‘Mario Sironi’ di Sassari protagonista per l'edizione 2021 di AIR*M

AIR*M è un programma di residenze per artisti che vede come protagonisti indiscussi la Montagna Abruzzese, l’arte contemporanea e gli studenti delle Accademie di belle arti di tutta Italia.



L’Accademia di Belle Arti ‘Mario Sironi’ di Sassari protagonista in Abruzzo per l'edizione 2021, con la collaborazione del prof. Marcello Cinque, cattedra di pittura, che ha coinvolto i suoi studenti per la candidatura alla Residenza. A rappresentare la Sardegna in Abruzzo saranno Giulia Fois e Giuseppe Cossu.



L’energia sarda e il forte spirito di adattamento saranno necessari in un ambiente spartano e pieno di stimoli come quello della montagna abruzzese, nel rifugio La Revote sul monte Genzana, del comune di Introdacqua (AQ), a 1649 mt.



Per la gestione di un progetto così complesso ed in continua evoluzione quest'anno Colella si avvale di un team di collaboratori che accompagneranno gli studenti durante la residenza. Sono state selezionate dalla Sicilia la curatrice Emanuela Alfano e la tutor e operatrice di Qi Gong e Taiji Quan stile Chen, linea Chen Zhenglei, Federica Siciliano. Tra le nuove figure la giovanissima video-maker Vittoria Cosenza che realizzerà un film documentario sulla residenza. Novità di AIR*M 3 è la presenza dell’artista special guest Giulia Caciuttolo, scelta tra le tante auto candidature arrivate da tutta Italia e dal mondo. È in programma anche una performance sotto le stelle di Rosanna Pezzella, già protagonista di AIR*M 2.



Dal 31 luglio all’8 agosto 2021 gli artisti lavoreranno in site-specific; tema centrale sarà il rapporto tra l’uomo e la natura incontaminata, dove la massima espressione creativa diventa il mezzo di comunicazione e di valorizzazione della montagna e dei suoi scorci suggestivi.



L'opening è previsto domenica 8 agosto 2021, dalle ore 10 alle ore 20, presso il Rifugio La Revote, Introdacqua AQ.



La terza edizione prevede i seguenti eventi collaterali durante tutta la settimana che permetteranno ad artisti e visitatori di poter condividere esperienze e momenti insieme: “Qi Gong – Meditazione in movimento” a cura dell’istruttrice Federica Siciliano; “E-Bike and Art” a cura di Abruzzo Gravity; “AIR*M KIDS”, sezione dedicata ai più piccoli, diretta da Jasmine Scudieri in stretta collaborazione con Jessica Colella e Simona Cardinale; tra le novità arriva anche la collaborazione con Microcollection e la realizzazione del progetto di semina “IN e OUT”.