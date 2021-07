Assembramento in un locale di Castelsardo: disposta la chiusura per 5 giorni

Ieri pomeriggio, a Castelsardo (ss), i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ ambito dei previsti controlli per il rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia sars cov 2, hanno notificato un verbale di accertamento di violazione aministrativa per mancato rispetto delle misure di contenimento covid -19 - (divieto di assembramento nei locali pubblici) a carico dell’ esercente di un bar. Nelle prime ore del mattino di domenica scorsa non erano state rispettate nel locale le norme relative al divieto di assembramento. Per la reiterazione della sanzione, si procedeva alla chiusura dell'esercizio in via preventiva per 5 giorni.