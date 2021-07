SASSARI 28 LUGLIO 2021

Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 28 luglio, le persone positive al coronavirus sono 127, sette casi in più di due giorni fa, ultima rilevazione. Tre i ricoverati, due in meno del 26/7;125 le persone in quarantena:25 in meno di due giorni fa.