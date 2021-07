La Torres 2021/2022 prende forma: quattro nuovi arrivi per il mister Alfonso Greco

Il mercato in casa Torres prosegue in maniera incessante. Il progetto calcistico rossoblù, immaginato da mister Alfonso Greco in sinergia con il direttore sportivo Andrea Colombino e la società del presidente Stefano Udassi, assume contorni sempre più definiti, nel suo insieme e nei vari reparti: quattro nuovi giocatori, quattro novità assolute per la città, quattro preziosi elementi da aggiungere al puzzle sassarese La rincorsa al prossimo campionato di serie D continua.Prende forma intanto il calendario di appuntamenti e impegni che caratterizzerà queste prime fasi di preparazione:- 31 luglio primo allenamento ufficiale alle ore 18 stadio “Vanni Sanna” di Sassari- 01 agosto partenza alle ore 10 per il ritiro di Gavoi- 10 agosto fine del ritiro a Gavoi e ritorno a Sassari- 11, 12 e 13 agosto allenamento stadio “Vanni Sanna” di Sassari- 14, 15 e 16 agosto riposo- 17 agosto ripresa degli allenamentiNato in Costa d'Avorio nel 1993. Attaccante duttile e di impatto, può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo. In carriera vanta anche 7 presenze e un gol in serie B con la maglia del Padova. Tra Albinoleffe, Casertana, Martina e Modena mette insieme anche 94 presenze in serie C (11 gol realizzati), mentre con le maglie di Taranto, Savoia e Nocerina colleziona un totale di 95 presenze (31 reti) in serie D. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.Nato ad Arborea (Oristano) nel 1993. Roccioso difensore centrale, lo scorso anno ha vestito la maglia del Picerno in serie D. Cresciuto calcisticamente nel Cagliari, vanta una lunga esperienza in serie C dove tra Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò e Pistoiese ha collezionato 193 presenze. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.Nato in Marocco nel 2003. Fuori quota. Terzino sinistro che va ad infoltire la pattuglia delle giovani soluzioni a disposizione di mister Alfonso Greco. Un prospetto che ha richiamato l'attenzione di numerosi addetti ai lavori, con la società rossoblù a battere una agguerrita concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno. L'anno scorso ha mandato a referto 7 presenze nel Foligno calcio, nel campionato di serie D. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.Nato a Roma nel 1999. Esterno alto che predilige il lato destro del campo. Nonostante la giovane età ha già maturato una discreta esperienza in serie D con le maglie di Monterosi, Albalonga, Team Nuova Florida e Vis Artena per un totale di 84 presenze e 21 gol realizzati. Sono 12 le reti messe a segno nell’ultima stagione disputata. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.