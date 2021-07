Tragico incidente nella notte: 40enne muore in un "frontale" a Fiume Santo

Sul posto i Carabinieri di Porto Torres, tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.





Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in un violentissimo scontro frontale è deceduto Antonio Dessanti, 40anni, residente a Stintino.Il tragico incidente è accaduto sulla Provinciale n.57, poco lontano dalla centrale di Fiume Santo, direzione Stintino, e ha coinvolto una BMW condotta dal Dessanti e un’Alfa Romeo con a bordo una famiglia di turisti.Tutte le persone coinvolte sono state condotte in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.Gli occupanti dell'Alfa, padre, madre e una figlia, sono fortunatamente rimasti feriti in maniera non grave e sono stati ricoverati nel nosocomio sassarese: purtroppo nulla da fare per Antonio Dessanti.