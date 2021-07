Covid-19. Non si ferma la corsa:413 nuovi casi in Sardegna. Cagliari supera la provincia di Sassari

SARDEGNA 29 LUGLIO 2021

Sul territorio, dei 61.413 casi positivi complessivamente accertati, 17.415 (+222) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.513 (+95) nel Sud Sardegna, 5.406 (+25) nella provincia di Oristano, 11.086 (+10) nella provincia di Nuoro, 17.979 (+61) nella provincia di Sassari.





Su 413 casi ben 317 si contano fra Città Metropolitana di Cagliari (+222) e provincia del Sud Sardegna (+95).

Con i numeri odierni, in proporzione alla popolazione residente, la Città Metropolitana di Cagliari (abitanti 420mila), fa segnare un caso ogni 24,11 abitanti, superando così la Provincia di Sassari fino a oggi titolare non fiera del primato che, con i suoi 460mila abitanti, può conteggiare un caso ogni 25,58.





Sono 61.413 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento risultano +413 nuovi casi.Purtroppo si registrano 2 nuovi decessi che portano il totale a 1.500. I ricoveri ospedalieri: 61 (-8) pazienti in area medica e 11 (+2), in terapia intensiva.