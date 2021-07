Il cambiamento radicale del marketing dopo la crisi da Covid-19

Strategie queste che, fondendosi con le nuove tecniche garantite dall’online, sono pronte a portare il mondo del marketing verso un’altra direzione.







In un mondo che cambia troppo rapidamente, bisogna adattarsi con velocità e prontezza. Il Covid-19 ha accelerato una serie di processi, uno tra questi è la digitalizzazione . Ecco, in una realtà completamente trasferita online, sono cambiate una serie di cose. Tra queste il modo di fare marketing: nel 2021 bisogna adeguarsi ad una realtà completamente mutata che non rappresenta più un’eccezione ma la regola da seguire. Il marketing è cambiato ed ha trovato una nuova dimensione all’interno del mondo online. Più personalizzazione, maggior attenzione alle problematiche sociali, più interesse verso l’utente e le sue esigenze. Insomma, tutto un cambio di passo con cui occorrerà fare i conti da qui al prossimo futuro per le realtà aziendali, ma non solo.Quali sono dunque le nuove strategie di marketing nate con l’inizio degli anni ’20 del 2000? Il primo passo da fare è quello di affidarsi ad una lucida e ponderata campagna di social media marketing. I social sono già un po’ il passato, ma anche e soprattutto il futuro, per chi in particolare desidera avere una propria attività. Dopo aver scelto il social più idoneo in base alla propria brand identity, occorre dotarsi di un accurato progetto social considerando anche i dati degli stessi: si pensi che in Italia il 60% della popolazione usa un social per cui non deve stupire se anche gli acquisti di prodotti avvengano tra Facebook ed Instagram.Altra tecnica è scegliere chi oggi ha una visibilità maggiore: gli influencer, che oggi si aprono sempre di più alla società. Le persone sono influenzate da chi ha grande visibilità per cui varie campagne di influencer marketing vanno basate su contenuti sponsorizzati, collaborazioni, recensioni. Le parole chiave restano comunque personalizzazione e brandizzazione. Per questo anche vecchie strategie di marketing non sono da sottovalutare. Le newsletter, per esempio, ma anche le chat live o i classici customer service. Ci sono poi altre strategie, già sperimentate in altri campi, ottime soluzioni per fidelizzare i clienti.Tra queste spicca l'opzione dei bonus senza deposito , una tipologia di bonus che ha contribuito a rendere popolari i casinò online in Italia. Si concede, insomma, ai giocatori la possibilità di ricevere dei bonus all’atto dell’iscrizione senza dover versare soldi in anticipo. Una soluzione che mira a fidelizzare il cliente e a personalizzare il gioco in base ai propri gusti.Strategie simili sono proprie anche del mondo del commercio: si pensi alle carte fedeltà e alle carte a punti, con le quali si possono erogare dei premi ogni tot di tempo in base ai gusti e alle scelte precedentemente effettuate dagli utenti.