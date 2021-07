Olbia, denunciate dalla Polizia 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Inoltre i poliziotti del Commissariato di Olbia sono intervenuti in un appartamento del centro storico olbiese, dove era stato segnalato un anomalo via vai di persone. All’interno dell’abitazione, hanno trovato un 28enne venezuelano, che oltre a svolgere attività di meretricio, deteneva diversi grammi di cocaina. L’uomo, pregiudicato per reati simili e per gravi reati contro la persona, dopo esser stato accompagnato in Commissariato per le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













Una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato di Olbia, dopo aver notato una macchina di grossa cilindrata, che si aggirava con fare sospetto nel quartiere “Isticadeddu” sito nella periferia di Olbia, ha proceduto al controllo del veicolo, e dopo un’accurata perquisizione, dei due olbiesi un maschio ed una donna, ha rinvenuto un bilancino elettronico e diversi grammi di cocaina. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.