Torres, nuove firme rossoblù: un giovane portiere e una punta

Nato a Napoli il 20 settembre 1998. Punta centrale, prodotto del Settore Giovanile dell’Ischia. In carriera ha collezionato 2 presenze in serie C e disputato 87 partite in serie D. Sono sei le reti realizzate nell’ultimo scorcio di stagione a Nola. Ha vestito le maglie di Ischia, Francavilla, Pomigliano, Portici, Mondragone, Mariglianese, Faiano, Sorrento, Nola. E ora, quella della Torres.





Nel giorno in cui la squadra scenderà in campo al Vanni Sanna per il primo allenamento della stagione 2021-2022 (ore 18), alla vigilia della partenza per il ritiro pre campionato, arrivano nuove firme a dare ulteriore corpo all'organico rossoblù.Giuseppe MurtasNato a Sassari il 12 ottobre del 2003. Portiere originario di Nulvi, cresciuto nelle squadre giovanili del suo paese. Chiamato due stagioni fa a vivere la sua prima esperienza in serie D con l’Arzachena. In Gallura rimane due anni, gioca da secondo e colleziona una presenza. La sua giovane età e i 187 centimetri sono base preziosa su cui lavorare per costruire. Adesso vestirà la maglia della Torres.Antonio D’Angelo