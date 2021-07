Proseguono a Sassari i festival "Abbabula" e "Fino a leggermi matto"

Continuano a Sassari le manifestazioni "Abbabula" e di "Fino a leggermi matto". Di seguito indichiamo i prossimi appuntamenti.







FESTIVAL ABBABULA - IL PROGRAMMA

Lunedì 2 AGOSTOBiglietti: 10 euro in prevendita, 15 euro all’ingressoDalle ore 21 - piazza “Monica Moretti”ASTROBLUEMLOW-REDMartedì 3 AGOSTOBiglietti: 23 euro in prevendita, 28 all’ingressoDalle ore 21 - piazza “Monica Moretti” UOMINI IN FRAC – Omaggio a Domenico ModugnoFESTIVAL FINO A LEGGERMI MATTO - IL PROGRAMMALunedì 2 agosto, via Diaz fronte arena concerti piazza Moretti – dalle 19:30Trap ebbasta. La musica delle nuove generazioni spiegata a tuttiMaria Giovanna Intermontes Cherchi incontra Isabella BenagliaMartedì 3 agosto, via Diaz fronte arena concerti piazza Moretti – dalle 19:30Io è un altroGiovanni Dessole incontra The AndrèFrancesco De Gregori. I testi. La Storia delle canzoni Enrico Deregibus dialoga con Antonello Grimaldi