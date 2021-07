Latte Dolce Calcio: Marco Cabeccia è ancora biancoceleste. Per il Capitano è la quinta stagione

Cabeccia si dice molto soddisfatto del rinnovo e la voglia di ricominciare è tanta:“Sono molto felice di continuare a far parte di questa realtà per il quinto anno consecutivo. Fin da subito questa società, in tutte le sue componenti, mi ha fatto sentire importante sia come uomo che come calciatore, mettendomi al centro di questo nuovo progetto.

Inizierà una nuova avventura nella quale spirito battagliero e voglia di sacrificarsi per il compagno dovranno essere le basi per costruire un gruppo che dovrà giocarsela su ogni campo e contro qualsiasi avversario.

Umiltà, fame e grandi motivazioni ci dovranno accompagnare nel nostro percorso. Dal canto mio sono pronto a mettere a disposizione tutto me stesso come ho sempre fatto, cercando di portare la mia esperienza a servizio della società, del mister e dei miei compagni di squadra. Ad maiora semper.”

Il sodalizio biancoceleste è lieto di annunciare il rinnovo di contratto di Marco Cabeccia, che giocherà così la sua quinta stagione con la società sassarese. Quella del Capitano è una conferma che va ad aggiungersi a quella di un gruppo di altri 8 giocatori, a dimostrazione del fatto che la società voglia continuare quanto di buono fatto nelle passate stagioni.