SARDEGNA 1 AGOSTO 2021

Bollettino Covid-19 in Sardegna: si registra un'impennata di 314 nuovi casi

Continuano a preoccupare i dati relativi ai nuovi contagi da Covid-19. Oggi, il bollettino regionale segnala un incremento di 314 casi. Sono 62.365 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. I ricoveri nei reparti di terapia intensiva segnalano una crescita di tre unità, arrivando a 17 posti occupati. I pazienti ricoverati negli altri reparti sono, invece, 74 (uno in meno rispetto alla giornata di ieri).

Sul territorio, dei 62.365 casi positivi complessivamente accertati, 17.976 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.704 nel Sud Sardegna, 5.440 nella provincia di Oristano, 11.122 nella provincia di Nuoro, 18.109 nella provincia di Sassari. Non si registrano nuovi decessi.