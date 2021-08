Covid: Mura (Pd), i lamenti di Solinas non fermano la quarta ondata

"Le lamentele di Solinas sul green pass non serviranno a fermare la corsa della quarta ondata. Se in Sardegna non siamo già in condizioni drammatiche lo si deve solo al vaccino e Solinas dovrebbe dare il giusto peso al green pass, che ha dato un forte impulso ad aderire alla campagna vaccinale". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), alla luce dell'impennata di contagi e ricoveri in Sardegna.

"Temo che la Giunta Solinas non abbia imparato niente dal dramma vissuto così di recente dai sardi - aggiunge Mura - ed è incredibile che si preoccupi dell'immagine sui media anziché fare di più per evitare di tornare in zona gialla che, quello sì, determinerebbe il ritorno delle restrizioni e una sicura battuta d’arresto per l’economia sarda. Bisogna ascoltare gli avvertimenti di medici e ricercatori - conclude - non scaricare responsabilità".