Sassari. Nuovi appuntamenti nelle spiagge Bandiera Blu con l’educazione ambientale

Sassari. Il Centro per l'Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari prosegue con le attività di sensibilizzazione e comunicazione nelle spiagge Porto Ferro, Platamona e Porto Palmas che quest’anno hanno ottenuto il riconoscimento “Bandiera Blu 2021”.



Il prossimo appuntamento è domenica 8 agosto dalle 10 alle 18 nel tratto sassarese della spiaggia di Platamona, con lo stand informativo e un ampio spazio all'educazione ambientale. Le educatrici del Ceas la mattina coinvolgeranno grandi e piccoli in un nuovo e divertente laboratorio ludico gratuito di Land Art, una riproduzione del nostro mare e dei suoi abitanti con l’uso del materiale naturale presente in spiaggia.



Per agosto gli altri appuntamenti con gli stand informativi saranno giovedì 19 agosto a Porto Ferro dalle 9:30 alle 12:30 e giovedì 26 agosto dalle 9:30 alle 12:30 a Porto Palmas.



Per informazioni è possibile chiamare il Ceas al numero 079533097, dalle 9 alle 13, o inviare una email a ceas.baratz@comune.sassari.it.