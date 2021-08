Una canzone e un videoclip di Giocca a favore della mobilitazione per Punta Giglio Libera

Giocca è un artista/attivista hip hop nato in Sardegna e vissuto in diversi paesi dell’ Europa. E’ MC, writer, beatmaker e realizzatore di videoclip. Inizia la sua carriera artistica come writer a Sassari nel 1994 diventando membro fondante della GWC crew, formando il gruppo rap “Woodoo Clan”. Giocca” (“Lumaca” in sassarese) ha collaborato con tantissimi artisti e musicisti, calcando i palchi di tutta la Sardegna, con un’esperienza live decennale che lo ha portato a suonare in Italia, Francia, Spagna e Brasile. Beatmaker dal gusto funk-soul-jazz, liricista dalle mille sfaccettature, con oltre 15 cd underground all’attivo, Giocca è per produttività e longevità sicuramente uno dei pionieri del genere nell’isola.

















Continua senza sosta la mobilitazione per liberare Punta Giglio che sinora ha raccolto l’adesione di migliaia di cittadini algheresi e sardi: 3.500 le firme cartacee appena consegnate al Comune di Alghero e agli altri enti pubblici che hanno concesso le contestate autorizzazioni e oltre 5.000 quelle della petizione online ancora attiva su change.org contro la privatizzazione del sito.Sin dall’apertura del cantiere per la realizzazione del progetto ricettivo “rifugio di mare”, la mobilitazione si è contraddistinta per la forma pacifica, nonviolenta e creativa intrapresa, e adesso, dopo varie iniziative, come la challenge artistica lanciata dal ResPublica che ha raccolto da tutto il mondo disegni e illustrazioni originali per colorare e portare indosso la protesta su spille, borse e t-shirt, e dopo l’appello lanciato su Repubblica da intellettuali e scienziati quali Dacia Maraini, Sandro Veronesi, Bianca Pitzorno, Mario Tozzi, Vittorio Emiliani, Alessandro Bergonzoni, Luigi Manconi (a cui stanno aderendo tanti cittadini fra cui anche il giurista Gustavo Zagrebelsky e Giovanni Impastato), arriva anche una canzone a sostegno della lotta popolare che sta animando la città di Alghero in questi mesi per liberare e salvare Punta Giglio.A dedicare un brano alla mobilitazione ci ha pensato Giocca, nome d’arte del sassarese, ora residente ad Alghero, Fabrizio Verachi, utilizzando la forma che gli è più congeniale e che lo contraddistingue da sempre, l’hip-hop e la musica rap, per raccontare in versi e rime l’ennesima privatizzazione di un luogo incontaminato, di inestimabile valore ambientale e culturale, come quello di Punta Giglio, all’interno del Parco naturale di Porto Conte, fra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) a tutela di habitat di specie botaniche e faunistiche protette.Nel testo scritto un mese fa da Giocca (che ha curato anche la musica e la produzione) vengono citati, e amplificati, anche gli slogan e le richieste che da diverso tempo risuonano nelle piazze reali e virtuali algheresi per provare a scuotere le coscienze dei politici e funzionari pubblici che hanno reso possibile l’impensabile: “Punta Giglio Libera / Fermate quei lavori, voglio / Punta Giglio Libera / Non è una roba effimera /Fermate quei lavori, quel lavoro non vi nobilita / Il popolo si mobilita / Il comitato milita / È un movimento nato per capire questa politica / Che ha organizzato un bando autorizzato che farnetica / Che vuol privatizzare un parco naturale senza etica”.Ad accompagnare il brano, un originale e significativo videoclip realizzato da Ronnie Orroz con le immagini delle numerose iniziative organizzate dal comitato “Punta Giglio Libera” per sensibilizzare e coinvolgere la comunità, attraverso banchetti informativi e di raccolta firme, presidi, assemblee pubbliche, camminate, sit in, manifestazioni, cortei, e per invitare a partecipare alla raccolta fondi crowfounding produzionidalbasso https://www.produzionidalbasso.com/project/salviamo-punta-giglio/ per sostenere le spese legali e le attività intraprese, e da intraprendere, da parte del comitato.La canzone è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e il videoclip è visibile su youtube al link: https://youtu.be/mMYECEPkJ4oPer informazioni e adesioni al Comitato e all'Appello: puntagigliolibero@gmail.com.Pagina facebook comitato: https://www.facebook.com/PuntaGiglioLibera.Petizione "Contro la privatizzazione dell'Ex Batteria SR 413 nel SIC e ZPS di Punta Giglio": http://chng.it/fzKKFZhp.