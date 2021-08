Covid-19. +210 nuovi casi e la Città metropolitana di Cagliari diventa prima per numero di positivi

SARDEGNA 3 AGOSTO 2021

Con i 98 nuovi casi la Città Metropolitana di Cagliari è diventata la circoscrizione territoriale con il maggior numero di contagiati dell'Isola (18.205) superando così quella di Sassari (18.127).

Nella Città metropolitrana di Cagliari, così come dichiarato ieri dal sindaco Truzzu, sono presenti 708 positivi con 14 persone ricoverate in ospedale. Nella settimana appena trascorsa la Città metropolitana ha fatto registrare ben 306 casi ogni 100 mila abitanti. Sono numeri che incidono pesantemente sull'intera regione e che dovrebbero suggerire interventi mirati per impedire le altrimenti inevitabili ripercussioni sull'intera Sardegna e sulla sua economia turistica.



Staremo a vedere.





Sono 62.753 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento risultano +210 nuovi casi.Purtroppo si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.505.Sul territorio, dei 62.753 casi positivi complessivamente accertati, 18.205 (+98) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.792 (+61) nel Sud Sardegna, 5.457 (+16) nella provincia di Oristano, 11.118 (+22) nella provincia di Nuoro, 18.127 (+13) nella provincia di Sassari.