Spettacolo di grande successo ad Alghero con “Eligia delle cose perdute”

Ancora uno spettacolo di grande successo ottenuto con “Eligia delle cose perdute”, ha fatto incantare e divertire il pubblico accorso martedì 20 luglio nello spazio incantevole a “Lo Quarter”, dove di fronte a un attico fiorito e illuminato fa da cornice al palco, si stanno svolgendo le manifestazioni estive sotto l’insengna della Cedac. Lo spettacolo di Stefano Mazzotta / Zerogrammi, con il soggetto, regia e coreografia di Stefano Mazzotta, creato con e interpretato da Alessio Rundeddu, Amina Amici, Damien Camunez, Gabriel Beddoes, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Riccardo Micheletti è stato impeccabile nella sua rappresentazione tanto da fare venire i brivi di quanto gli attori ballerini fossero in simbiosi e impeccabili nei movimenti e nelle interpretazioni dei personaggi, fra danza contemporanea e nouveau cirque. “Elegìa delle cose perdute” lo spettacolo liberamente ispirato a “Os Pobres” (I Poveri) di Raul Brandao, è un evocativo racconto per quadri. Una creazione corale, realizzata per e insieme con gli stessi interpreti, per una riflessione sul tema “dell’esilio, della nostalgia, della tedesca Sehnsucht, della memoria come materia che determina la traccia delle nostre radici e identità”. Una “parata” dal sapore quasi circense, in cui i personaggi si mettono a nudo, tra il ricordo del tempo passato e il rimpianto per i sogni infranti e dimenticati. Una coreografia originale in cui si sono fusi eleganza e tecnica della danza contemporanea, tra energia e passione e la grammatica fantastica del nouveau cirque tra inattese acrobazie e momenti di autentica clownerie: “Elegìa delle cose perdute”, è stato uno spettacolo dove si è indagato sulle emozioni e gli stati d'animo, dove si sono riscoperte antiche e nuove ferite, legami spezzati e discorsi interrotti di una piccola folla di donne e uomini, naufraghi della propria vita. (G.F.)