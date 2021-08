A Sassari la preseason della Dinamo

Ore 21 - Finale





La Dinamo Banco di Sardegna è pronta ad iniziare ufficialmente la stagione 2021-22 e il club ha scelto Sassari come base del ritiro precampionato. Il primo giorno di scuola è programmato per lunedì 9 agosto: la squadra capitanata da Jack Devecchi si ritroverà al PalaSerradimigni per svolgere la prima sessione d’allenamento agli ordini di coach Demis Cavina e del preparatore fisico Matteo Boccolini.Il PalaSerradimigni sarà il quartier generale, nell’agenda dei giganti sono già in programma settimane di attività non solo sul parquet ma anche sui campi in erba della Società San Paolo, in acqua presso le Piscine Lu Fangazzu e ovviamente in palestra, grazie al supporto della Palestra Sport Club 900, storico partner del club.La prima uscita ufficiale dell’annata 2021-22 sarà il 27 agosto alle 21 contro il Bayern Monaco in occasione dell’11° City of Cagliari: si conferma l’appuntamento con il grande basket internazionale nel sud dell’isola grazie al lavoro della Fip Sardegna. Al PalaPirastu di via Rockefeller a calcare il parquet saranno quattro club di alta caratura: insieme alla Dinamo Banco di Sardegna, il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, il Baskonia di Simone Fontecchio e la neopromossa Napoli.L’undicesima edizione del City of Cagliari si terrà venerdì 27 e sabato 28 agosto, ad aprire le danze la prima sfida tra Napoli e Baskonia, alle 18, a seguire il debutto sul parquet della Dinamo formato 2021-2022 contro la formazione tedesca. Sabato alle 18 finalina per assegnare terzo e quarto posto, finalissima in agenda alle 21 che assegnerà il titolo del torneo isolano diventato ormai un appuntamento di grande prestigio del basket estivo.Ecco il programma:Venerdì 27 agosto 2021Ore 18 - Basket Napoli vs Saski BaskoniaOre 21 – Dinamo Banco di Sardegna vs Bayern MonacoSabato 28 agosto 2021Ore 18 – Finale 3°-4° posto