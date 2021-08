Covid-19. In Sardegna 522 nuovi casi: 460 nella vecchia "provincia" di Cagliari

SARDEGNA 5 AGOSTO 2021

un uomo di 88 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Sul territorio, dei 63.625 casi positivi complessivamente accertati, 18.715 (+338) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.994 (+122) nel Sud Sardegna, 5.477 (+7) nella provincia di Oristano, 11.171 (+3) nella provincia di Nuoro, 18.254 (+52) nella provincia di Sassari.



La Città Metropolitana di Cagliari segna 338 casi, la provincia del Sud Sardegna 122: in due con 460 casi fanno poco meno del 90% dei casi di tutta la Sardegna. Cosa si aspetta ad adottare provvedimenti che impediscano l'esplosione dei contagi anche nelle altre aree regionali? Esistono i poteri sostitutivi e prima che l'intera regione venga declassata, con letali conseguenze sul piano economico, sarebbe il caso di fare qualcosa per arginare l'espandersi del contagio alle altre aree dell'Isola.





In Sardegna si registrano oggi 522 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3523 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 87, lo stesso numero registrato ieri. 6000 sono i casi di isolamento domiciliare (+426 rispetto a ieri).Si registrano 4 decessi, in particolare:un uomo di 73 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari;una donna di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari;una donna di 74 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari;