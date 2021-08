Sassari. “Dopo di noi”, per creare un catalogo di professionisti per persone con disabilità grave

Nella vetrina-catalogo verranno inserite le proposte progettuali, presentate dagli enti del terzo settore e da professionisti, valutate coerenti con le finalità del programma. Nell’avviso sono indicate le varie tipologie ammesse.













Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso per la presentazione delle proposte progettuali da parte di soggetti del Terzo Settore e da professionisti singoli o associati da inserire nella vetrina-catalogo istituita a livello regionale per il Programma “Dopo di Noi”. Le domande potranno essere presentate sino al 15 settembre esclusivamente nella piattaforma informatica pubblicata sul sito del Comune.“Dopo di noi” punta all’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata.