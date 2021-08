Peru: Nessun rischio di trasferimento per i pazienti dializzati del SS Annunziata di Sassari

“Non c’è alcun rischio o intenzione di trasferire i pazienti dializzati in carico al Santissima Annunziata di Sassari. Come componente della commissione sanità sto seguendo costantemente e da tempo tutta questa vicenda. Ho chiesto e ho ricevuto ampie rassicurazioni dai vertici dell’AOU sul fatto che non ci sono e non ci saranno disagi per i pazienti durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria che interesseranno l’unità operativa.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale del gruppo UDC Cambiamo Antonello Peru.

“Capisco le preoccupazioni dei pazienti e delle associazioni che li tutelano – afferma Peru – ma ritengo sia giusto che non si creino ingiustificati allarmi.

I lavori di manutenzione non sono in ritardo ma sono programmati all’interno di un sistema che prevede l’avvio della loro esecuzione non appena sarà libero lo spazio, sempre all’interno della struttura del Santissima Annunziata, nel quale sarà temporaneamente spostata l’unità operativa.

Colgo però questa occasione per evidenziare che il rafforzamento dei centri dialisi territoriali è un obiettivo irrinunciabile e deve essere un impegno prioritario del nostro sistema sanitario.

Un sistema moderno e avanzato prevede, infatti, che vengano effettuati investimenti per consentire ai pazienti cronici di essere presi in carico dalle strutture territoriali, mentre l’ospedale deve accogliere gli acuti in caso di scompensi o complicanze.

Il trasferimento nei territori in questo momento non è la soluzione migliore, proprio per le difficoltà in cui versano strutture come il San Camillo, ma per il futuro dobbiamo puntare con decisione ad un rafforzamento dei centri dialisi territoriali che devono diventare un punto di forza ed un valore aggiunto di tutto il nostro sistema dialisi.”