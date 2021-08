Tutela DNA ogliastrino e Barbagia di Seulo: la fondazione cresce ancora

Il CdA della Fondazione per la Tutela dell’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo si riunirà a Perdasdefogu il prossimo lunedì 9 agosto 2021 alle ore 17,00, presso la locale sala del Consiglio comunale. Nell’occasione verrà proposto all’assemblea dei soci l’ingresso dei comuni di Perdasdefogu, Urzulei, Tertenia e Villagrande Strisaili, che sarà successivamente deliberato dalla stessa assemblea alle ore 18.00. La riunione, allargata anche alla partecipazione dei cittadini, vedrà la presenza di tutti i 13 comuni aderenti e dell’Università di Sassari, con cui è stato recentemente sottoscritto l’accordo di collaborazione per la tutela e la custodia dei campioni di DNA a suo tempo affidati dalla magistratura, al fine di preservare la proprietà e la detenzione in Sardegna del materiale biologico inerente il patrimonio genetico della comunità ogliastrina. L’iniziativa risponde all'esigenza di rafforzare il percorso di forte sensibilizzazione sul tema, sia per gli amministratori locali che per tutta la popolazione ogliastrina, ma sarà anche l'occasione di delineare un bilancio delle cose già fatte e delle eventuali iniziative da adottare nell’immediato futuro.