L'Anas segnala il rallentamento del traffico lungo la SS126. Nell'incidente è morta una persona

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di altre cinque.Durante le operazioni di soccorso si è resa necessaria l’istituzione del senso unico alternato. Sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118.









A causa di un sinistro il traffico è provvisoriamente rallentato, in entrambe le direzioni, lungo un tratto della strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” al km 103,000, nel territorio comunale di Guspini (SU).