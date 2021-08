Museo archeologico di Cagliari: Mura (Pd), con comitato scientifico impulso a ripartenza

“La nomina del comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Cagliari avviene in un momento delicato per la città e il suo territorio, ma è di ottimo auspicio per una ripartenza delle attività culturali in piena sicurezza. Il ministro Franceschini ha dimostrato lungimiranza quando ha inserito il nostro museo tra i dieci autonomi introdotti con la riorganizzazione del Ministero, e dopo lo stop della pandemia il completamento della nuova struttura con personalità di primo piano crea le condizioni per dare impulso alla valorizzazione di un patrimonio unico. La cultura per la Sardegna è un fattore di crescita sociale e civile, oltre che un fondamentale attrattore turistico e volano economico, e il Museo archeologico nazionale di Cagliari è un perno di rilievo internazionale”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha firmato il decreto ministeriale che nomina il comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Cagliari.