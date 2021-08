Ad Alghero apre La Cantina, lo spazio per amanti del vino firmato Cantina Santa Maria La Palma

Per conoscere tutti i dettagli gli interessati possono seguire i canali di comunicazione dell’azienda, dal sito ufficiale www.santamarialapalma.it ai canali social: Facebook “Cantina Santa Maria La Palma” e Instagram @santamarialapalma. Per chi fosse interessato a prenotare una visita guidata Alghero Wine Experience o Alghero Wine Tasting è possibile chiamare i numeri 3404831827 e 0796010139.













La Cantina Santa Maria La Palma investe su Alghero con un’importante novità: martedì 10 agosto l’azienda inaugurerà un nuovo locale polifunzionale, “La Cantina”, uno spazio che fungerà da enoteca, wine academy e locale per degustazioni e wine tasting, con l’obiettivo di promuovere cultura e conoscenza del vino nel centro della città di Alghero.Il locale scelto per la nascita di questo spazio si trova in una zona molto centrale e facilmente raggiungibile: via XXIV Maggio n.4, a poca distanza dal Porto di Alghero, di fronte all’ingresso per il Piazzale della Pace.“La Cantina” della Cantina Santa Maria La Palma sarà un locale con molteplici funzioni: un’area sarà dedicata a enoteca e punto vendita al dettaglio, per permettere l’acquisto di tutte le etichette dell’azienda; nello stesso ambiente sarà possibile realizzare degustazioni guidate, organizzate con sommelier e personale formato per far immergere gli interessati all’interno del mondo del vino di Alghero.Un’altra area sarà dedicata alla Wine Academy, uno spazio dedicato all’educazione legata al vino: qui la Cantina Santa Maria La Palma organizzerà dei momenti di formazione dedicati a tutti gli amanti del vino e alle persone che lavorano nel settore Horeca, dal bar alla ristorazione. L’obiettivo dell’azienda è quello di collaborare sempre più strettamente con i propri partner commerciali come ristoranti e bar, supportando la formazione del personale.«Il nostro nuovo locale “La Cantina” nasce per portare ad Alghero un nuovo tipo di esperienza legata al vino» evidenziano dall’azienda: «Più che un’enoteca della Cantina Santa Maria La Palma, “La Cantina” sarà un Wine Club: un’ambasciata dell’azienda nel cuore della nostra città ma soprattutto uno spazio per tutti gli amanti del vino, pensato per le persone che vogliono conoscere meglio questo mondo, siano essi semplici appassionati o lavoratori del settore della ristorazione e somministrazione di bevande. Ospiteremo wine tasting e percorsi di avvicinamento e conoscenza del vino aperti a tutti; in più proporremo dei momenti di formazione tecnica dedicati a chi lavora nel settore Horeca, per fare in modo che dipendenti e operatori conoscano sempre più dettagli del mondo del nostro vino, così da poter risultare ancora più informati e professionali nel lavoro».In un momento storico così particolare la Cantina Santa Maria La Palma ha scelto di investire su Alghero, con l’obiettivo di dare nuovi servizi e opportunità alla città, in una visione che vuole Alghero sempre più “Città del vino”.«La Cantina Santa Maria La Palma ha sempre reinvestito sul territorio», continuano dall’azienda. «Siamo una cooperativa fatta di coltivatori e persone di Alghero: quando si acquista un vino della nostra Cantina si finanzia il territorio algherese, dando lavoro ai nostri soci, dipendenti, collaboratori, fornitori e alle loro famiglie, con un indotto di centinaia di persone. Con l’apertura di questo spazio, oltre a generare nuovi posti di lavoro, vogliamo certificare sempre di più la nostra presenza e la nostra visione: far crescere il territorio nel quale viviamo. Dopo iniziative come l’Akènta Day, un grande regalo alla città sia come spettacolo che come visibilità, abbiamo pensato a lanciare un nuovo locale che sia allo stesso tempo enoteca, spazio per degustazioni e Wine Academy per dare nuovi servizi e opportunità alla nostra città. Grazie alla sua posizione, La Cantina sarà destinata a rappresentare un punto di riferimento per il flusso turistico e per i residenti e appassionati del mondo del vino. Vogliamo dare alle persone un motivo in più per innamorarsi del vino di Alghero, che siamo felici di poter raccontare e rappresentare».