Peru interviene sull'utilizzo dei fondi del PNRR

“I progetti per migliorare la viabilità ed i collegamenti interni ci sono, come quello per l’elettrificazione di tutta l’area vasta nell’anello che dall’aeroporto Riviera del Corallo si collega con Alghero-Sassari-Porto Torres e Sorso. Si poteva dare la possibilità ai sardi e ai turisti che arrivano all’aeroporto di raggiungere facilmente e in tempi rapidi le aree urbane, quelle costiere e quelle interne. C’erano anche i finanziamenti, ben 68 milioni di euro, e dal 2018 denuncio il fatto che siano incredibilmente spariti e spostati per essere utilizzati per altro. C’erano anche 9 milioni di euro per il collegamento della metropolitana di superficie nella tratta Sassari-S.Orsola-Li Punti-Sorso. Ora si recuperino tutti quei progetti e vengano destinati i fondi del PNRR per realizzarli.

Risale addirittura al 2013 un’intesa quadro in tal senso che era stata firmata dalla regione e dal governo. L’elettrificazione della linea ferroviaria era considerata, giustamente, tra le opere strategiche cantierabili.

Quel progetto era, ed è, realmente strategico. Si può facilmente immaginare cosa questo avrebbe comportato ma, soprattutto cosa comporterebbe se venisse realizzato: collegamenti più veloci e sicuri, la possibilità di raggiungere facilmente le zone turistiche ma anche quelle interne legate alle nostre tradizioni. Potremmo dare un impulso nuovo e più moderno alla nostra offerta turistica, consentendo a chi arriva in Sardegna di diversificare la propria vacanza, entrando in contatto con la nostra cultura, con la nostra storia, i nostri prodotti dell’agroalimentare. E potremmo anche dare la possibilità di alloggiare nei nostri centri storici, sfruttando le potenzialità dell’ospitalità diffusa.

Ho detto in più di un’occasione, inoltre, che la metropolitana di superficie anche su gomma dovrebbe arrivare a raggiungere tutta la fascia costiera del golfo dell’Asinara. Per essere messa al servizio del turismo anche in un’ottica di eco sostenibilità, grazie allo sviluppo di un efficiente sistema di trasporto pubblico locale.

Tutto questo è stato inspiegabilmente abbandonato da tempo e io chiedo ancora oggi a gran forza che si vada a riprendere in mano quei progetti. Abbiamo la storica opportunità del Recovery Found per destinare risorse importanti ad un progetto che darebbe risposte concrete ai problemi di collegamento e di viabilità di tutto il Nord Ovest della Sardegna.”