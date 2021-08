I Barbariciridicoli: il Ferragosto della Planargia è all'insegna del teatro e della comicità

Cinque appuntamenti quindi con la partecipazione diretta della compagnia di Ottana, e il coinvolgimento di Raschiotti Vanacore e del Teatro Tragodia per una settimana ferragostana che nei tre centri saprà offrire un esilarante intrattenimento estivo.

L’appuntamento di oggi a Montresta, alle 18,30 è con Sa Tzuccada e su Fumu, con la regia dei Barbariciridicoli, il viaggio di nozze di una attempata e rustica coppia di coniugi sardi, alle prese con le imprevedibili avventure presentate sul palco da di Michael Lai e Roberto Piredda. Rappresentazione che nelle ultime due scene abbandona il copione per l’improvvisazione condotta dai suggerimenti del pubblico che diventa il protagonista dello spettacolo.

Il 16, ancora a Montresta con Raschiotti e Vanacore alle 21,30 nell’anfiteatro comunale. Presentano la commedia Equivoci, rassegna di sketch comici di stampo prettamente cabarettistico.

Il 17 a Bosa appuntamento con i Barbariciridicoli con The Bubble’s man Spettacolo di animazione di strada e itinerante con clown improvvisatori, Bolle di sapone giganti, sculture di palloncini, trucca bimbo, trampoli e magia. L’appuntamento è in piazza Monumento alle 21,30.

Il giorno successivo si torna di nuovo a Montresta, quando alle 21,30 andrà in scena Chicchi di Riso di Actores Alidos: una carrellata di sketch e parodie scimmiottando in senso ironico e bonario il mondo del Caffè Concerto, del Varietà, della Rivista e dell'Avanspettacolo a cura di Marta Proietti Orzella.

Infine il 20, a Sennariolo, paese a 20 minuti da Bosa, penultimo appuntamento con la rassegna Sennariolo Teatro. Alle 21,30, nell'anfiteatro comunale la compagnia Teatro Tragodia propone Just Forever, commedia musicale che vuole raccontare il mondo delle donne attraverso uno spaccato storico-sociale che attraversa ottant’anni della nostra storia, dagli anni ’40 sino ad oggi.

Tutti gli spettacoli, interamente gratuiti, godono del finanziamento delle amministrazioni comunali, della Fondazione di Sardegna e della Regione Sardegna.



