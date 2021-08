Torres. D’Angelo si trasferisce al Nola. Sabato test con il Li Punti al Vanni Sanna

Sassari. Dopo tre giorni di riposo in concomitanza con il ferragosto, oggi alle 17.30 la Torres ricomincerà ad allenarsi sull’erba del Vanni Sanna. Settimana di lavoro intensa quella che aspetta gli uomini di mister Alfonso Greco: doppia seduta fissata per domani e giovedì, allenamento pomeridiano in programma per venerdì e allenamento mattutino al sabato.

Alle ore 18 di sabato 21 agosto, sempre allo stadio Vanni Sanna, è in programma il test amichevole contro il Li Punti: l’ingresso alla struttura (via Romita) sarà consentito solo ed esclusivamente ai tifosi che si presenteranno regolarmente muniti di green pass.



Intanto Antonio D’Angelo lascia la Torres. Motivi familiari alla base della scelta del giocatore che dovendosi avvicinare alla sua famiglia ha chiesto di fare ritorno in Campania ed è stato ceduto al Nola. La società rossoblù ringrazia l’attaccante per l’impegno profuso in questa prima fase di preparazione pre campionato. Il diesse Andrea Colombino è già al lavoro per trovare una nuova alternativa d’attacco.