Inaugurata ieri a Valledoria la mostra d’arte “I volti e la musica della Swinging London”

È stata inaugurata ieri a Valledoria, presso i locali dell'ex scuola elementare in corso Europa n. 74, la mostra d’arte “I volti e la musica della Swinging London” , personale della ritrattista sassarese Manuela Dore L'artista sarda, recentemente recensita su Artisti '21. Annuario Internazionale d'Arte Contemporanea e prossima alla pubblicazione sul prestigioso Catalogo dell'Arte Moderna (CAM n. 57) edito da Mondadori Cairo, propone al pubblico 22 opere prime ispirate alle figure più iconiche dell'effervescente scena londinese degli anni sessanta, realizzate con le tecniche a carboncino e a pastello.Swinging è un termine inglese che letteralmente significa “dondolare”, “oscillare” e che si riferisce in particolare ad un insieme di tendenze culturali e modaiole che sorsero in Gran Bretagna ed ebbero il loro apice a Londra negli anni sessanta. In soli dieci anni, Londra si trasformò da città cupa e conservatrice, che aveva appena iniziato a dimenticare l’incubo della Seconda Guerra Mondiale, nella capitale del mondo, piena di speranza, libertà e promesse. Proprio in quel periodo emerse la prima generazione di giovani affrancati dalle costrizioni, una generazione che finalmente aveva voce e rivendicava la propria libertà.In quegli anni, le novità provenienti dalla Gran Bretagna hanno influenzato milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, basti pensare ad esempio all'impatto dei Beatles sulla musica oppure alla rivoluzionaria minigonna di Mary Quant nella moda. In fondo, alcune di quelle novità continuano a produrre effetti e a far parlare di sé ad oltre cinquant'anni di distanza.La mostra consente quindi al visitatore di riscoprire i Fab Four (John, Paul, George, Ringo) e Twiggy, i prematuramente scomparsi Hendrix e Brian Jones, i fenomenali Cream e Who, i giovani Jagger e Richards, Syd Barrett e i Pink Floyd, la bellissima modella Jean Shrimpton e altri ancora.