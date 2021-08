Sassari. Il teatro dei piccoli torna con un nuovo appuntamento"La botte e il cilindro"

Giovedì 19 agosto alle 21 prosegue nel cortile dell'ex scuola media n°12 la nuova rassegna “Il teatro dei piccoli” organizzata da "La botte e il cilindro" all'interno della programmazione di "Sassari estate". In scena lo spettacolo “Quel genio di Leonardo” della compagnia cagliaritana Akroama che darà modo, in maniera divertente ed alternativa, di far conoscere anche ai più giovani la straordinaria figura di Leonardo da Vinci. Pittore, scultore, architetto, matematico, ingegnere, astronomo, fisico, naturalista, chimico, musicista Leonardo come un vero uomo del Rinascimento non voleva solo rappresentare il mondo, bensì comprenderne i fenomeni, sperimentandoli e interpretandoli con l’ausilio di una grande capacità analitica e di conoscenze geometriche e matematiche ben fondate.Info e prenotazioni bigliettibottecilindro@gmail.com