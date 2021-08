Come spedire un pacco online

6 mosse per spedire un pacco online



1.Compilare il modulo online

Una volta confermati dati si passa al passo successivo.



2.Dati di cosa si spedisce

Confermare per passare al passo successivo



3.Selezione giorno e ora ritiro

Seguiti correttamente i due passaggi sopra indicati si passa alla conferma dell’ordine selezionando giorno e ora preferiti per il ritiro.



4.Pagamento e stampa etichetta

Infine stampa l’etichetta che ti viene inviata in copia anche in mail e apponila ai colli da spedire.



5.Attendere il ritiro

Ora non ti resta che attendere il passaggio del corriere il giorno e negli orari che hai indicato in fase di ordine online. Se possibile aspettalo anche in orari non indicati, dato che il ritiro dipende spesso da fattori non prevedibili, come traffico, ritardi per causa di forza maggiore, maltempo e così via



6.Controlla la spedizione

Il codice di tracking serve anche a te per controllare in ogni momento il pacco spedito online.



Consigli per spedire un pacco

Non ti resta che scegliere il miglior portale per spedire un pacco online fra i tanti disponibili e testare il suo servizio.





oggi è diventato uno di quei servizi sempre più utilizzati sia da privati che da professionisti. I motivi sono tanti fra questi senz’altro tariffe agevolate, pagamenti online veloci e sicuri e la vasta scelta a seconda anche di quello che si desidera spedire: buste, pacchi, pellet, valigie….Se non hai mai usufruito di questo tipo di servizio qui ti spieghiamoIl modulo perrichiedere di inserire i dati del mittente e i dati del destinatario. Importante che siano corretti e fornire anche il numero di telefono per il corriere, in caso di necessità vi può contattare per comunicare ritardi o contrattempi.Il secondo passaggio richiedere di inserire il tipo di oggetto da spedire: busta, pacco, pellet, valigia. Si devono poi inserire le dimensioni e il peso. Questi dati servono per ilIl quarto passaggio richiede che venga selezionata lae nel caso aggiungere anche l’assicurazione se necessita.Il pagamento perpuò essere fatto sia tramite paypal, carta di credito o bonifico bancario.Inoltre in alcuni casi è disponibile anche la modalità di, cioè con pagamento a carico del destinatario del pacco o della busta. Se si opta per questa formula, è fondamentale indicarlo durante la selezione del pagamento. Questo perché il corriere deve sapere se per consegnare il pacco al destinatario deve anche ritirare dei soldi. In secondo luogo, di solito, in caso di contrassegno lo spedizioniere può richiedere una percentuale come commissione del servizio. I soldi ritirati dal corriere ti verranno poi accreditati su conto corrente o su paypal. Per approfondire la procedura della spedizione in contrassegno puoi consultare https://www.spedire.com/spedizioni-in-contrassegno Una volta che il collo è stato ritirato fornisci al destinatario il, così che possa controllare la spedizione passo passo e sapere quando sarà in consegna. In questo modo potrà farsi trovare per la consegna.Se segui tutte le indicazioni che ti abbiamo fornito sopra sicuramente non avrai problemi per. Ci teniamo però a fornirti ulteriori consigli per evitare disguidi col corriere e sono:- imballare correttamente i pacchi seguendo le regole indicate nel sito di spedizioni online che hai scelto- utilizza sempre buste o pacchi integri senza etichette di altre spedizioni, nel caso toglile per non confondere il corriere- apponi l’etichetta integra e senza possibilità che si stacchi durante il trasporto- misura correttamente le dimensioni del pacco e controlla il suo peso, questo eviterà che ti possano venire addebitate spese di spedizioni impreviste.- Scrivi il codice di tracking sui lati del pacco con un pennarello così che sia ben visibile