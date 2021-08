Bando sport nei parchi, Ploaghe tra i 27 beneficiari a livello nazionale

La crisi sanitaria ha evidenziato con chiarezza l’esigenza di poter disporre di spazi all’aperto attrezzati per fare attività fisica. Per questo motivo, nel dicembre del 2020, ANCI e “Sport e Salute SpA” hanno promosso un bando nazionale per finanziare i comuni e contribuire alla realizzazione di aree dotate di attrezzature e servizi per attività motorie con il progetto “Sport nei parchi”. A seguito della valutazione delle istanze, inviate da tutta Italia, il comune di Ploaghe è risultato fra i ventisette beneficiari del finanziamento e potrà così installare un percorso vita del valore di 20mila euro. L’area individuata per la realizzazione dell’iniziativa è la pineta adiacente agli alloggi a canone sostenibile e sociale che peraltro è, in queste settimane, oggetto di intervento di riqualificazione e su cui sta nascendo un campetto polivalente per attività sportiva. Il percorso sarà piuttosto completo e sarà dotato di attrezzature per corpo libero e macchine per allenamento cardio. Saranno quindi presenti: parallele, sbarra con anelli, sequenza salto agli ostacoli, barre per trazioni e un’ellittica, una cyclette, una macchina rematore, una macchina chest press, una macchina dips machine ed una macchina biceps curl. Ogni attrezzo riporterà un pannello informativo con diverse informazioni fra cui la tipologia e il livello di difficoltà, il QR code per l'accesso alle risorse on line per suo utilizzo, la descrizione dello scopo dell’esercizio e dei muscoli coinvolti, la descrizione del movimento per consentire l’uso corretto dell'attrezzatura sportiva, il livello sportivo (l'utente sarà guidato sul numero di serie e ripetizioni da eseguire), le informazioni necessarie per la sicurezza dell’utente. Soddisfatto il vicesindaco e assessore allo sport Giammario Busellu: “Il progetto, che vedrà la luce nei prossimi mesi, rientra nel più ampio programma di interventi finalizzati al benessere della persona che l’amministrazione comunale ha attivato dal giugno 2015. Fra questi vorrei ricordare: la riqualificazione dei giardinetti ex piazza Onmi e Via Galilei, la messa a norma della piscina, i cui lavori stanno per essere conclusi, la sistemazione del campo da tennis n.1, copertura ed il rifacimento del campo da tennis n.2, anch’esso in fase di ultimazione in queste settimane, i lavori di efficientamento energetico a beneficio del polo sportivo calcio-tennis-basket, la realizzazione del giardino dell’inclusione “Parco x Tutti”, che verrà inaugurato a settembre, la messa a norma delle tribune e delle recinzioni del campo di calcio con l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, la realizzazione del manto in erba sintetica dei campi di calcio e calcetto il cui progetto definitivo è in fase di approvazione solo per citarne alcuni. Anche il sindaco Carlo Sotgiu ha espresso la sua soddisfazione: “Poter svolgere attività motoria all’aperto è fondamentale per il benessere delle persone, anche in età avanzata. A maggior ragione lo è in questa fase così delicata che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario e che ha imposto di modificare il nostro stile di vita. Per questo motivo da anni abbiamo programmato numerosi interventi per garantire ai nostri concittadini la massima disponibilità e fruibilità di strutture sportive e per il tempo libero. Quando tutti i lavori verranno realizzati il nostro comune potrà vantare un patrimonio sportivo di primordine a beneficio di tutto il territorio”.