Linda Ferrando è la nuova Direttrice tecnica dell’Accademia Tennis Sassari

“Una piccola anteprima di questa nuova fase del circolo l’abbiamo vista in occasione del primo torneo Open con ampia partecipazione di atleti e pubblico. Quell'evento è stato possibile grazie a un comitato organizzatore composto da Andrea Bertuzzi, Valentina Guido e Sergio Laneri, oltre al sottoscritto – conclude l’Istruttore FIT Carlo Piu – Con Linda Ferrando l’Accademia Tennis 1990 vuole cambiare passo e lavorare con sempre maggiore dedizione per questo nobile sport”.





















Linda Ferrando sarà la nuova Direttrice tecnica del circolo FIT “Accademia Tennis Sassari 1990”. L’ex tennista professionista ligure, che nel 1994 è stata numero 36 del mondo e numero uno d’Italia, da settembre intraprenderà la sua collaborazione con il Maestro Mino Piu e l’istruttore Carlo Piu per la riorganizzazione della Scuola addestramento tennis e del settore agonistico. Dopo aver raddoppiato le sue dimensioni da 2 a 4 campi, la struttura di via Rockefeller, che può finalmente contare su un campo coperto, ha bisogno di trovare nuovi obiettivi e orizzonti ancora più ambiziosi. La ex giocatrice ligure è sembrata la scelta giusta per l’inaugurazione e realizzazione di questo percorso.Nata a Genova e vissuta finora principalmente a Rapallo, Linda Ferrando ha girato tutti i continenti per competere nei tornei più prestigiosi come Wimbledon, Roland Garros, Australian Open e US Open; nel 1990, al terzo turno dello Slam di New York, ha colto contro la campionessa Monica Seles la sua vittoria più importante. Nella sua carriera, ha indossato inoltre la maglia della nazionale italiana in Fed Cup (oggi Billie Jean King Cup).Quello di Linda Ferrando è in realtà un ritorno alle origini, perché da ragazzina si allenava proprio a Sassari con il Maestro Mino Piu, uno dei primi a indovinare le sue doti agonistiche.“Da parte mia c’è grande entusiasmo anche perché amo la Sardegna – commenta Linda Ferrando – Mi piace la struttura e le persone che ci lavorano. Ci sono tutti i presupposti per realizzare una vera Accademia, per questo ho accettato con piacere. E’ bello pensare che abbia iniziato a giocare con Mino, e che probabilmente finirò con lui”.“Avere Linda nel nostro staff è motivo di orgoglio per noi – afferma Mino Piu – Siamo certi che con la sua esperienza e le sue qualità umane e tecniche saprà dare alla nostra Scuola Tennis una marcia in più”.