Subacquei con disabilità alla scoperta dei fondali dell’area marina protetta di Capo Caccia

Dal 23 al 29 agosto 2021, ad Alghero, nella splendida cornice dell'area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana, si svolgerà l’importante manifestazione “zero barriere”, iniziativa nata con l’intento di promuovere l’attività subacquea per le persone con disabilità.Diversi subacquei con disabilità e associazioni sub provenienti da tutta Italia, accompagnati da istruttori HSA (Handicapped Scuba Association International), saranno ospitati presso strutture accessibili alberghiere presenti sul territorio algherese da dove partiranno per una serie di escursioni, attività marine come nuoto, snorkeling, subacquea leggera e corsi per la conoscenza ambientale di base.L’evento, patrocinato dal comune di Alghero, dall’area marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana, dal parco di Porto Conte e dalla Brigata “Sassari” dell’Esercito Italiano vedrà la partecipazione attiva di numerosi subacquei con disabilità e non brevettati, che si immergeranno insieme alla scoperta delle meraviglie della nostra isola e del suo mare senza barriere, ricco di flora, di fauna e di tanta storia.Lo staff HSA di Alghero, sotto la guida e supervisione del trainer HSA Gian Domenico Cicciarella, ha appena concluso con successo uno speciale percorso di formazione per guide e istruttori subacquei HSA, al fine di creare una cornice di supporto in previsione dell’importante evento estivo. Una formazione importante anche per disporre sul territorio di professionalità specifiche che operano nei diving locali al fine di dare continuità di partecipazione alle persone con disabilità ad un’attività affascinante, fortemente inclusiva come la subacquea che fa vivere appieno il mare in tutti suoi aspetti.L’HSA, con il suo presidente Aldo Torti, è una associazione leader nel settore che fin dal 1975 si occupa dello sviluppo dell’attività subacquea per le persone con disabilità, con l’intento di rendere l'universo sommerso, accessibile a tutti.HSA è presente nel mondo in oltre 50 paesi compreso Cina, India e Russia è inoltre impegnata nella divulgazione e nella promozione di azioni a sostegno del turismo accessibile, delle attività marine, subacquee ed acquatiche e di attività di ricerca medica in favore delle persone con disabilità.