Sennori: rinviato lo spettacolo "Operazioni concertistiche" della rassegna Cavart

“Operazioni concertistiche” è l’ultimo dei quattro eventi in calendario per “Cavart - Extrazioni Culturali 2021 / Musiche dall’Isola”, che nello specifico si declina come detto nel progetto “Operazioni concertistiche”, declinato anch’esso nelle due parti in programma: “Il maestro di Cappella di Domenico Cimarosa”, intermezzo - monologo comico in un atto con Nicolò Porcedda baritono solista; il “Concerto per clarinetto e orchestra KV622 di W. A. Mozart”, con Antonio Puglia clarinetto solista. A impreziosire il tutto l’Orchestra Sinfonica Cadossene, direttore d’orchestra il maestro Giacomo Medas. Musica. Storia. Storie. La serata è una coproduzione griffata Theatre en vol, Associazione Amici del Conservatorio Orchestra Filarmonica della Sardegna e Associazione Incontri Musicali.





Nell'immagine, l'ex cava di tufo dove si svolge la rassegna



“Operazioni concertistiche”, progetto che l’Associazione Girovagando, Theatre en vol e Associazone Officine Culturali hanno realizzato e organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del conservatorio Orchestra Filarmonica della Sardegna e l’Associazione Incontri Musicali di Quartu Sant’Elena, sarebbe dovuto andare in scena domani (domenica 22 agosto, h 20.30) ma è stato rinviato a data da destinarsi: lo spettacolo è confermato e non certo cancellato, si provvederà quindi a ricalendarizzarlo.