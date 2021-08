Lo spettacolo "Uno Nessuno Centomila" di Enrico Lo Verso rimandato al 16 settembre

Lo spettacolo teatrale "Uno Nessuno Centomila", in programma per il 22 agosto 2021, per esigenze organizzative, è stato riprogrammato per il 16/9/21 c/o P.zza Monica Moretti.

Gli organizzatori comunicano che, a breve, sarà disponibile la vendita dei nuovi biglietti: on line, sul sito www.ciaotickets.com, e in tutti i punti vendita aderenti al circuito.