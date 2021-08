Borore: si conclude domani la terza edizione di Teatros a Iscracaglios

I Barbariciridicoli danno appuntamento per l'ultimo appuntamento domani, 22 agosto, al Piazzale di viale dello Sport. L'ingresso è gratuito.

Saranno le donne di Just Forever della Compagnia Teatro Tragodia le protagoniste della serata prevista a Borore domani 22 agosto nel palcoscenico di Piazzale Viale dello Sport.

Con il testo e la regia di Virginia Garau sarà presentata al pubblico una commedia musicale assolutamente esilarante, che vuole raccontare il mondo femminile attraverso uno spaccato storico-sociale che attraversa ottant’anni della nostra storia, dagli anni ’40 sino ad oggi.

Lo spettacolo è l’ultimo della terza edizione della Rassegna Teatros a Iscracaglios, organizzata con la direzione artistica della Compagnia teatrale dei Barbariciridicoli, grazie alla collaborazione con il Comune di Borore, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

“Dopo lo spettacolo, come per gli altri appuntamenti, si terrà Oltre il Sipario – spiega Tino Belloni dei Barbariciridicoli -. Si tratta dell’incontro degli artisti con il pubblico, che, oltre a far conoscere gli attori dietro la maschera, ha l’obiettivo di socializzare le esperienze e facilitare la comprensione dei linguaggi e delle tecniche teatrali”.