Vertenza Air Italy: Mura (Pd), su grave crisi Giorgetti pare 'desaparecido'

La presidente della commissione Lavoro Romina Mura sollecita un intervento del ministro Giorgetti sulla vertenza Air Italy

“Condivido richiesta colleghi FI su continuità territoriale”

“È positivo il risveglio dell’attenzione su Air Italy. Io attendo da mesi la risposta del ministro Giorgetti alla lettera con cui gli sottoponevo i problemi di Air Italy e gli chiedevo che la crisi di tutto il settore aereo fosse portata su un unico tavolo. Purtroppo su una grave crisi industriale che tocca migliaia di lavoratori il responsabile del Mise sembra 'desaparecido': nell’interesse di tante famiglie mi auguro risponda almeno al richiamo del presidente della Regione, suo compagno di partito, e tiri la pratica fuori dal cassetto. Perché il 31 dicembre arriva presto e noi, che abbiamo concretamente lavorato per la proroga della cassa integrazione, non possiamo accettare un silenzio che non promette nulla di buono”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), dopo che il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha chiesto al Governo di farsi carico della vertenza di Air Italy assieme a quella di Alitalia.

“Condivido pienamente la richiesta che i colleghi Cappellacci e Pittalis rivolgono al Governo – aggiunge Mura - affinché alla Sardegna sia assicurata la continuità territoriale aerea che, assieme a quella marittima, è il presupposto sempre ineludibile per dare alla nostra terra speranza di rilancio”.