US Tempio: domani al via la preparazione con due nuovi acquisti: Bianco e Piriottu

Domani, lunedì 23 agosto, nella nuovissima struttura del Bernardo Demuro, inizierà la preparazione dell'US Tempio per il campionato di Promozione 2021/22.

Il gruppo guidato da mister Carlo Nativi svolgerà sedute giornaliere alle ore 18, dal lunedì al sabato. In via di definizione le amichevoli che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi si sono uniti al gruppo e faranno parte del progetto azzurro il difensore Antonino Piriottu e il centrocampista Francesco Bianco.

Piriottu classe 2001 di Bono, è cresciuto calcisticamente nella Torres, il mancino, difensore arcigno dotato di buona corsa, ha iniziato nei Giovanissimi rossoblù e nel suo percorso vanta anche numerose convocazioni nelle Rappresentative Regionali Allievi e Juniores. Approdo positivo nella prima squadra rossoblù nella stagione 2017/18, bagnato anche da un gol all'esordio e concluso con la vittoria del campionato di Eccellenza. Nella stagione successiva di serie D Piriottu ha collezionato 14 presenze per passare poi a vestire le maglie della Nuorese, in Eccellenza, e poi del Budoni nella stagione scorsa, interrotta a causa della pandemia.

Il giovane talento sassarese Francesco Bianco, con alle spalle oltre 80 presenze in serie D, è cresciuto calcisticamente nella Lanteri e l'approdo alla Torres è avvenuto nella stagione 2018.

Prima aggregato alla Juniores e poi inserito subito in prima squadra ancora diciassettenne, il mediano ha messo in mostra le proprie qualità grazie a tecnica e visione di gioco che ne hanno fatto uno dei punti fermi della formazione rossoblù per i tre anni successivi.

A referto anche 8 gol, realizzati sempre nel campionato di serie D.