Appuntamento alle ore 21.00 nel cortile esterno ex Convento dei Cappuccini. Ingresso gratuito e contingentato con green pass o tampone con esito negativo, nel rispetto delle disposizioni anti-covid19, consigliata prenotazione tramite email prenotaevento@comune.ploaghe.ss.it.













Mercoledì 25 agosto, “The Man of Trees”, sarà proiettato a Ploaghe, uno dei comuni patrocinanti il suggestivo e originale progetto cinematografico e ambientale indipendente, scritto e diretto dal regista sassarese Tore Manca per la produzione mater-ia e liberamente ispirato al racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”.A fare da scenario alle riprese ploaghesi è stata la località di Truvine, dove un tempo esisteva l’antica città romana Trabine, in particolare le campagne e gli stazzi delle aziende agricole delle famiglie Salis e Sini.Il film è stato ideato e realizzato in oltre due anni di lavorazione in tutta l'isola con l'obiettivo di sensibilizzare e risvegliare l’amore per la natura maltrattata e abusata, in particolare quella della Sardegna, ferita da incendi, speculazioni edilizie, residui d'industria e servitù militari, attraverso una ricerca artistica a 360° nata dalla volontà di far convivere diversi linguaggi tra cui la poesia, il cinema, la pittura, la danza e la musica.L'opera d'arte è stata presentata al Solaris Film Festival di Nizza e al Museo Nivola di Orani e si è aggiudicata i premi: "Best Narrative Film" al London Eco Film Festival di Londra, "Best Narrative Film" al Lazio Green Film Festival di Sezze e "Golden Earth" al GeoFilm Festival di Cittadella.Alla proiezione, organizzata dal Comune di Ploaghe per la rassegna “l'Isola in Pellicola” all'interno del programma “I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese”, saranno presenti il regista sassarese Tore Manca e gli interpreti: l'ossese originario di Giave Bruno Petretto, le tempiesi Daniela Tamponi e Matilda Deidda e il ploaghese Giovanni Salis.Per l'occasione verrà proiettato anche il cortometraggio “Lords of Ploaghe” dei registi Nicola Contini e Matteo Incollu, prodotto dal Comune di Martis con Hypergamma APS per il CineMartist Festival, in collaborazione con il Comune di Ploaghe e l'Istituto Comprensivo “S.Satta-A.Fais di Perfugas, a cui hanno partecipato degli studenti ploaghesi.