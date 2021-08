L’attaccante Francesco Ruocco firma con la Torres

Francesco Ruocco

Domani intanto alle ore 18 al Vanni Sanna è in programma il test amichevole contro lo Stintino: l’accesso allo stadio (ingresso aperto al pubblico da via Romita) sarà consentito solo ed esclusivamente ai tifosi che si presenteranno regolarmente muniti di green pass valido o di un tampone negativo certificato effettuato 48 ore prima del match.





La Torres colma la casella d’attacco lasciata vuota dalla partenza di D'Angelo con l'arrivo di un fuori quota di grande prospettiva, Francesco Ruocco, ultimo tassello in ordine di tempo ad incastonarsi nel puzzle rossoblù affidato alle cure di mister Alfonso Greco.Attaccante classe 2001 che svolge tutta la trafila nelle giovanili del Brescia, mettendosi in evidenza due stagioni fa quando si è laureato capocannoniere del campionato Primavera. Giocatore brevilineo e rapido, l'anno scorso ha vestito la maglia della Giana Erminio in Lega Pro mettendo a segno 2 gol in 15 presenze. Quest'anno vestirà la maglia della Torres.