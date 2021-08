Aou Sassari, nominata una nuova pediatra di libera scelta: a breve un'altra nuova incaricata

Sassari. Data la prossima cessazione delle scelte provvisorie di pediatria nell’ambito di Sassari, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Sassari comunica ai genitori dei bambini temporaneamente assistiti fino al 31 agosto 2021 dai pediatri dottoressa Giovanna Desole, dottoressa Anna Maria Dore e dottor Leonardo Murgia, che in data 2 settembre 2021 prenderà servizio, con incarico definitivo, presso l’ambito di Sassari, la dott.ssa Cinzia Anna Deiana.La dottoressa Cinzia Anna Deiana riceve i piccoli pazienti nell’ambulatorio sito in via Perantoni Satta n.14, a Sassari, con i seguenti orari settimanali:- Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;- Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;- Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;- Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.Il recapito telefonico è: 335/5761062.Si informa, inoltre, che, a breve, prenderà servizio, sempre nell’ambito di Sassari e con incarico definitivo, la dottoressa Maria Antonietta Cuccureddu di cui, non appena disponibili, verranno comunicati data di presa di servizio e recapiti.I genitori dei piccoli pazienti temporaneamente assistiti dalla dottoressa Giovanna Desole, dottoressa Anna Maria Dore e dottor Leonardo Murgia sono invitati a scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it per effettuare la scelta del pediatra con incarico definitivo. Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo della pediatra; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in unico file ed in formato PDF.In alternativa, ci si può recare personalmente, muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore, presso uno degli uffici ex SAU del Distretto di Sassari e precisamente:Sassari: via Tempio n.5;Porto Torres: Poliambulatorio Loc. Andriolu;Castelsardo: via Colombo n. 5;Sorso: Poliambulatorio via Dessì;Nulvi: Poliambulatorio via Sassari;Perfugas: Poliambulatorio via Toti.